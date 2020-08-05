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В Україні планують запровадити обов'язкове щеплення від пневмококової інфекції

В Україні планують запровадити обов'язкове щеплення від пневмококової інфекції

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Оперативний штаб Міністерства охорони здоровя рекомендував включити в Національного календаря профілактичних щеплень у 2022 році вакцину від пневмококової інфекції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.

Повідомляється, що у червні цього року Національна технічна група експертів з питань імунізації, відповідно до міжнародних і національних пропозицій, рекомендувала Міністерству охорони здоров’я України запровадити до Національного календаря профілактичних щеплень у 2022 році вакцину від пневмококової інфекції, як обов'язкову.

"Оперативний штаб МОЗ підтримав таке рішення та рекомендував Міністерству охорони здоров’я України погодити і подати запит від України до GAVI (Глобального альянсу із вакцинації та імунізації) щодо отримання кон’югованої пневмококової вакцини за спеціальною ціною", - йдеться в повідомленні.

Також наразі Центр громадського здоров’я України працює над підготовкою сценарію багаторічного планування закупівлі вакцин на 2021—2023 роки з урахуванням впровадження до Календаря профілактичних щеплень пневмококової кон’югованої вакцини.

Як нагадує ЦГЗ, станом на 1 травня 2020 року в Україні від пневмококової інфекції вакцинувалися 1 135 людей. Ревакцинувалося — 552 особи.

Окрім того, повідомляється, що людям віком від 65 років або з хронічними захворюваннями рекомендовано вакцинуватися від пневмококової інфекції. Саме ця інфекція провокує розвиток бактеріальних пневмоній, що під час пандемії COVID-19 є критичним фактором. Щороку у світі реєструють 1,6 млн летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань.

"Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом. Пневмокок є збудником інвазійних і неінвазійних захворювань: бактеріємії, сепсису, менінгіту, пневмонії, бронхіту, гострого середнього отиту. Зокрема, торік в Україні було зареєстровано 50 випадків пневмококового менінгіту, з яких 22 — у дітей. Для порівняння, у 2018 році зареєстровано 43 випадки пневмококового менінгіту, із них 10 — у дітей", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за рік показник імунізації в Україні знизився на 20-40%.

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