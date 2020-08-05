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В Украине планируют ввести обязательную прививку от пневмококковой инфекции

В Украине планируют ввести обязательную прививку от пневмококковой инфекции

Киев  •  УНН

 • 31094 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Оперативный штаб Министерства здравоохранения рекомендовал включить в Национальный календарь профилактических прививок в 2022 году вакцину от пневмококковой инфекции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

Сообщается, что в июне этого года Национальная техническая группа экспертов по иммунизации в соответствии с международными и национальными предложениями, рекомендовала Министерству здравоохранения Украины ввести в Национальный календарь профилактических прививок в 2022 году вакцину от пневмококковой инфекции, как обязательную.

"Оперативный штаб Минздрава поддержал такое решение и рекомендовал Министерству здравоохранения Украины согласовать и подать запрос от Украины в GAVI (Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации) для получения конъюгированной пневмококковой вакцины по специальной цене", - говорится в сообщении.

Также сейчас Центр общественного здоровья Украины работает над подготовкой сценария многолетнего планирования закупки вакцин на 2021-2023 годы с учетом внедрения в календарь профилактических прививок пневмококковой конъюгированной вакцины.

Как напоминает ЦОЗ, по состоянию на 1 мая 2020 года в Украине от пневмококковой инфекции вакцинировались 1135 человек. Ревакцинировалось - 552 человека.

Кроме того, сообщается, что людям в возрасте от 65 лет или с хроническими заболеваниями рекомендуется вакцинироваться от пневмококковой инфекции. Именно эта инфекция провоцирует развитие бактериальных пневмоний, что во время пандемии COVID-19 является критическим фактором. Ежегодно в мире регистрируют 1,6 млн летальных случаев вследствие пневмококковых заболеваний.

"Пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем инвазионных и неинвазионных заболеваний: бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита, острого среднего отита. В частности, в прошлом году в Украине было зарегистрировано 50 случаев пневмококкового менингита, из которых 22 - у детей. Для сравнения, в 2018 году зарегистрировано 43 случая пневмококкового менингита, из них 10 - у детей", - отмечается в сообщении.

Напомним, за год показатель иммунизации в Украине снизился на 20-40%.

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