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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44507 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119366 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130048 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121204 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125339 просмотра

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Главный раввин Украины: визит Нетаньяху в Киев очень важен для обеих стран

Главный раввин Украины: визит Нетаньяху в Киев очень важен для обеих стран

Киев  •  УНН

 • 15702 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Нынешний визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину “очень важен и для Украины, и для Израиля”, заявил главный раввин Украины и Киева Реувен Асман в комментарии Радио Свобода, информирует УНН.

“Израиль может немало дать Украине. На сегодня все возрастает. Видно, что сюда ездят многие фирмы, много паломников. То есть это все проявляется и в духовном, и в материальном”, — отметил Моше Реувен Асман.

Раввин сказал, что кроме экономических аспектов взаимодействия стран, есть еще и духовный аспект.

“Связь еврейских, религиозных организаций всегда была. Нетаньяху — человек, близкий к традициям”, — рассказал ребе.

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По его словам, Израиль и Украина имеют много общего.

“Израиль проходил через то, что Украина проходит сейчас. Многому можно научиться”, — добавил раввин.

Напомним, в течение 18-20 августа состоялся первый за последние 20 лет визит премьер-министра государства Израиль в Украине. В ходе визита премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудил с главой МВД Украины Арсеном Аваковым миграционную политику, а украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина и Израиль вводят экономический безвиз, и, в целом, Кабмин готов содействовать израильским проектам в Украине.

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