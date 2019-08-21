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Головний рабин України: візит Нетаньягу до Києва дуже важливий для обох країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Нинішній візит прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Україну “дуже важливий і для України, і для Ізраїлю”, заявив головний рабин України та Києва Реувен Асман у коментарі Радіо Свобода, інформує УНН.

“Ізраїль може чимало дати Україні. На сьогодні все зростає. Видно, що сюди їздять багато фірм, багато паломників. Тобто це все виявляється і в духовному, і в матеріальному”, — зазначив Моше Реувен Асман.

Рабин сказав, що крім економічних аспектів взаємодії країн, є ще й духовний аспект.

“Зв’язок єврейських, релігійних організацій завжди був. Нетаньягу — людина, близька до традицій”, — розповів ребе.

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За його словами, Ізраїль та Україна мають багато спільного.

“Ізраїль проходив через те, що Україна проходить зараз. Багато чому можна навчитися”, — додав рабин.

Нагадаємо, протягом 18-20 серпня відбувся перший за останні 20 років візит прем’єр-міністра держави Ізраїль в Україну. Протягом візиту прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу обговорив з очільником МВС України Арсеном Аваковим міграційну політику, а український прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна та Ізраїль запроваджують економічний безвіз, та загалом, Кабмін готовий сприяти ізраїльським проектам в Україні.

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