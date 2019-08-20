Україна та Ізраїль запроваджують економічний безвіз - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що зараз Україна фактично запроваджує економічний безвіз з Ізраїлем. Про це він повідомив на зустрічі з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу, передає УНН.
"Це розпочався новий етап взаємовідносин. Зараз ми фактично запроваджуємо економічний безвіз. Коли наші товари, наші економіки будуть більше інтегруватись. І головне, що вже зараз можливо розширювати зону вільної торгівлі в тому числі і на послуги, забезпечувати механізми спільного інвестування", - повідомив Гройсман.
За його словами, саме від представників бізнесу залежить, наскільки ефективно ми можемо розвивати міжнародні економічні відносини.
"Ми можемо збільшувати наш товарообіг. Ми потрібні один одному. Але саме головне – це сфери, в яких наша синергія об'єднання зусиль може забезпечувати нам справжнє світове лідерство. А це промисловий сектор, енергетика, машинобудування, новітні технології, інновації. Це все те, де ми можемо спільно, використовуючи наші таланти і досвід, який вже є в Державі Ізраїль, бути сильнішими", - сказав Гройсман.
Нагадаємо, зустріч Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу відбулася 20 серпня.