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Уряд готовий сприяти ізраїльським проектам в Україні - Гройсман

Уряд готовий сприяти ізраїльським проектам в Україні - Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що уряд готовий сприяти ізраїльським проектам в Україні. Про це він повідомив під час зустрічі з головою уряду Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

"Україна є потужним партнером Держави Ізраїль, і український уряд готовий всебічно сприяти реалізації ізраїльських проектів в нашій державі", - сказав Гройсман.

Сторони відзначили, що Ізраїль інвестував в економіку України понад 50 млн доларів, а угода про вільну торгівлю між нашими країнами відкриє нові можливості для ефективної реалізації наявного потенціалу у сфері торговельного та інвестиційного співробітництва, особливо в сфері IT та новітніх технологій.

"Ми розраховуємо, що ізраїльська сторона докладе зусиль для завершення своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою", - відзначив Гройсман.

Нагадаємо, Гройсман заявив, що Україна та Ізраїль запроваджують економічний безвіз.

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