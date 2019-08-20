Уряд готовий сприяти ізраїльським проектам в Україні - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що уряд готовий сприяти ізраїльським проектам в Україні. Про це він повідомив під час зустрічі з головою уряду Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
"Україна є потужним партнером Держави Ізраїль, і український уряд готовий всебічно сприяти реалізації ізраїльських проектів в нашій державі", - сказав Гройсман.
Сторони відзначили, що Ізраїль інвестував в економіку України понад 50 млн доларів, а угода про вільну торгівлю між нашими країнами відкриє нові можливості для ефективної реалізації наявного потенціалу у сфері торговельного та інвестиційного співробітництва, особливо в сфері IT та новітніх технологій.
"Ми розраховуємо, що ізраїльська сторона докладе зусиль для завершення своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою", - відзначив Гройсман.
Нагадаємо, Гройсман заявив, що Україна та Ізраїль запроваджують економічний безвіз.