Перша леді України та дружина прем'єра Ізраїлю прогулялися Будинком з химерами

“Вперше як дружина Президента України мала честь вітати у Києві високу гостю — дружину прем’єр-міністра Ізраїлю пані Сару Нетаньягу. Екскурсія Будинком з химерами, щира та тепла розмова про важливе”, — дружина Президента України.

За словами української першої леді, Сара Нетаньягу після відвідання меморіалу Бабиного Яру перебувала під величезним враженням від побаченого.

“Вона розповіла, що все життя чула історію Бабиного Яру та не могла уявити свого візиту до Києва без відвідання цього місця. Завжди пам’ятати про трагедію, щоб вона ніколи не повторилася, — наше спільне завдання. Під час зустрічі я поділилася нашою з Володимиром мрією — зняти художній фільм про події в Бабиному Яру. Це приклад того, як Україна та Ізраїль можуть поглибити свої культурні зв’язки. Адже це — наша спільна історія”, — зауважила Олена Зеленська.

Дружина Володимира Зеленського додала, що вони з Сарою Нетаньягу домовилися продовжити обговорення цього проєкту.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прокоментував інцидент з “хлібом-сіллю” в аеропорту за участю його дружини Сари Нетаньягу. Він побачив в цій історії спосіб привернути увагу ЗМІ до його візиту в Україну.

