Главный инфекционист США считает, что конец пандемии далеко

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 17698 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100632 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105520 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131951 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110087 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130468 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101913 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102547 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104389 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102041 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Главный инфекционист США считает, что конец пандемии далеко

Главный инфекционист США считает, что конец пандемии далеко

Киев  •  УНН

 • 16073 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Пандемия коронавируса в США еще далека от завершения, и население должно и впредь соблюдать элементарные меры безопасности, такие как ношение масок. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, об этом заявил во время видеоконференции директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, передает УНН.

“Мы пока не видим, когда пандемия пойдет на спад”, — заявил он и добавил при этом, что пандемия коронавируса — “самый большой вызов системе здравоохранения”.

Для предотвращения распространения коронавируса, продолжил он, следует неуклонно придерживаться санитарных правил. “Это то, что следует делать прямо сейчас: соблюдать социальную дистанцию, избегать больших скоплений людей, носить защитную маску, мыть руки, — заявил он. — Это простые рекомендации, но именно они могут обратить вспять ситуацию с распространением коронавируса, и, думаю, мы сможем добиться этого”.

Задев вопрос о резком росте числа инфицированных коронавирусом в ряде штатов Энтони Фаучи признал, что рекомендации по постепенному ослаблению санитарных ограничений не дают результата, поскольку, по его словам, власть в отдельных штатах “почти полностью отказались от мер”. “Нет необходимости снова вводить строгие санитарные ограничения в том виде, в котором они действовали ранее, но стоит сделать небольшой шаг назад в процессе ослабления таких ограничений”, — подчеркнул он.

Напомним, количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн. США занимает первое место среди стран с наибольшим распространением коронавируса и количества смертей от COVID-19 — 3 361 042 случаев заражения и 135 582 летальных случаев.

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