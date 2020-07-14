Головний інфекціоніст США вважає, що кінець пандемії далеко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Пандемія коронавірусу в США ще далека від завершення, і населення має і надалі дотримуватися елементарних заходів безпеки, такі як носіння масок. Як повідомила в понеділок телекомпанія CNN, про це заявив під час відеоконференції директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, передає УНН.
“Ми поки не бачимо, коли пандемія піде на спад”, — заявив він і додав при цьому, що пандемія коронавірусу — “найбільший виклик системі охорони здоров’я”.
Для запобігання поширенню коронавірусу, продовжив він, слід неухильно дотримуватись санітарних правил. “Це те, що слід робити прямо зараз: дотримуватися соціальної дистанції, уникати великих скупчень людей, носити захисну маску, мити руки, — заявив він. — Це прості рекомендації, але саме вони можуть обернути назад ситуацію з поширенням коронавірусу, і, думаю, ми зможемо домогтися цього”.
Зачепивши питання про різке зростання числа інфікованих коронавірусом в низці штатів Ентоні Фаучи визнав, що рекомендації щодо поступового ослаблення санітарних обмежень не дають результату, оскільки, за його словами, влада в окремих штатах “мало не повністю відмовилися від запобіжних заходів”. “Немає необхідності знову вводити суворі санітарні обмеження в тому вигляді, в якому вони діяли раніше, але варто зробити невеличкий крок назад в процесі ослаблення таких обмежень”, — підкреслив він.
Нагадаємо, кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 13 млн. США займає першу сходинку серед країн з найбільшим поширенням коронавірусу та кількості смертей від COVID-19 — 3 361 042 випадків зараження та 135 582 летальних випадків.