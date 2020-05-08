Главным исполнительным директором группы "Нафтогаз" назначили Отто Ватерландера
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Отто Ватерландера главным исполнительным директором группы "Нафтогаз". Также Ватерландер сохраняет за собой должность исполнительного директора по трансформации группы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по коммуникации компании.
Так, Ватерландер будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в группе, в частности внедрения новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.
"Отто Ватерландер активизировал и практически перезапустил процесс трансформации группы Нафтогаз за то время, что он присоединился к нашей команде. Он наглядно доказал, что мировые корпоративные решения и стандарты могут и должны работать в украинской государственной компании. Поэтому мы ожидаем, что с новыми полномочиями Отто поможет Нафтогазу стать для акционера и бизнеса партнером, который является настоящим законодателем новых стандартов работы", - сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
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Сообщается, что Ватерландер имеет 30-летний опыт работы в различных сегментах нефтегазовой отрасли. Имеет большой опыт управления трансформацией, увеличение эффективности операционной и коммерческой деятельности, а также развития бизнеса. Зарекомендовал себя как специалист по вопросам заключения и арбитражного сопровождения долгосрочных контрактов на рынке природного газа и СПГ.
Напомним, что 22 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновил состав правления Нафтогаза. В состав правления вошли: директор по юридическим вопросам Нафтогаза Ярослав Теклюк, финансовый директор группы Нафтогаз Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации группы Нафтогаз Отто Ватерландер.