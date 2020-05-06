Контрагенти заборгували "Нафтогазу" понад 70 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Контрагенти, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах заборгували 70,4 млрд гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нафтогазу.
“Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 70,4 млрд грн (зменшення на 1,8 млрд грн, або −2,5% за тиждень)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за тиждень регіональні газозбутові підприємства зменшили борг на 1 039 млн грн (4%), виробники тепла — на 620 млн грн (1,6%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) — на 172 млн грн (2,3%).
“Станом на 5 травня 2020 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК „Нафтогаз України“ складає близько 45,8 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 793 млн грн (1,7%)”, — додається у повідомленні.
Так, заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 24,7 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1 039 млн грн (4%).
За даними Нафотогазу заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 7,6 млн грн (0,2%) та складає близько 3,6 млрд грн.
Окрім того, заборгованість КП ВО Київради “Київтеплоенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 186 млн грн (4,8%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 3,7 млрд грн.
Нагадаємо, кошти, отримані від НАК “Нафтогаз України”, планують витратити на проект “Велике будівництво” та реконструкцію 210 приймальних відділень лікарень.