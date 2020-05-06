Контрагенты задолжали "Нафтогазу" более 70 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Контрагенты, получают газ от Нафтогаза на льготных условиях задолжали 70,4 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.
“Задолженность контрагентов, получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 70,4 млрд грн (уменьшение на 1,8 млрд грн, или −2,5% за неделю)”, — сказано в сообщении .
Отмечается, что за неделю региональные газозбутови предприятия уменьшили долг на 1039 млн грн (4%), производители тепла — на 620 млн грн (1,6%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 172 млн грн (2,3% ).
“По состоянию на 5 мая 2020 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК „Нафтогаз Украины“ составляет около 45,8 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 793 млн грн (1,7%)”, — добавляется в сообщении.
Так, задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 24,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1039 млн грн (4%).
По данным Нафотогаз задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 7,6 млн грн (0,2%) и составляет около 3,6 млрд грн.
Кроме того, задолженность КП ВО Киевсовета “Киевтеплоэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 186 млн грн (4,8%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,7 млрд грн.
Напомним, средства, полученные от НАК “Нафтогаз Украины”, планируют потратить на проект “Большая стройка” и реконструкцию 210 приемных отделений больниц.