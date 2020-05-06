Дивіденди Нафтогазу направлять на “Велике будівництво” та реконструкцію лікарень - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Кошти, отримані від НАК "Нафтогаз України", планують витратити на проект “Велике будівництво” та реконструкцію 210 приймальних відділень лікарень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Уряд запускає проект по будівництву та реконструкції 210 приймальних відділень по всій Україні на суму щонайменше 6 млрд грн, зокрема, за рахунок коштів НАК "Нафтогаз України”, - йдеться у повідомленні.
За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, на реалізацію “Великого будівництва” лише у дорожнє будівництво закладено понад 100 млрд грн. Крім цього на розбудову соціальної інфраструктури передбачаються направити кошти ДФРР.
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"Прошу Мінфін забезпечити, щоб кошти з ДФРР пішли в регіони якомога швидше. Давайте не будемо затягувати цей процес на липень-вересень, тому що більшість об’єктів – це школи і дитсадочки. Важливо, щоб будівництво тривало вже. До 1 вересня об’єкти освітньої інфраструктури мають бути якісно завершеними. Це дуже важливо", - наголосив Денис Шмигаль.
Він зазначив, що соціальна інфраструктура вимагає комплексних змін. Особливо це стосується медицини. Йдеться про реконструкцію і наповнення обладнанням 210 приймальних відділень опорних лікарень за єдиними стандартами по всій України.
"Частина коштів, отримана від нашого найбільшого платника податків НАК "Нафтогаз", піде на будівництво та реконструкцію приймальних відділень по всій Україні. Ми говоримо про проект на суму щонайменше 6 млрд грн", - додав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, “Велике будівництво” забезпечує роботою під час карантину 180 тис. громадян.