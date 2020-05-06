Дивиденды Нафтогаза направят на "Большую стройку" и реконструкцию больниц - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Средства, полученные от НАК "Нафтогаз Украины", планируют потратить на проект "Большая стройка" и реконструкцию 210 приемных отделений больниц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Правительство запускает проект по строительству и реконструкции 210 приемных отделений по всей Украине в размере не менее 6 млрд грн, в частности, за счет средств НАК "Нафтогаз Украины ", - говорится в сообщении.
По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на реализацию "Большого строительства" только в дорожное строительство заложено более 100 млрд грн. Кроме этого на развитие социальной инфраструктуры предусматривается направить средства ГФРР.
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"Прошу Минфин, чтобы средства из ГФРР пошли в регионы как можно скорее. Давайте не будем затягивать этот процесс на июль-сентябрь, так как большинство объектов - это школы и детсады. Важно, чтобы строительство продолжалось уже. До 1 сентября объекты образовательной инфраструктуры должны быть качественно завершенными. Это очень важно", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Он отметил, что социальная инфраструктура требует комплексных изменений. Особенно это касается медицины. Речь идет о реконструкции и наполнении оборудованием 210 приемных отделений опорных больниц по единым стандартам по всей Украине.
"Часть средств, полученная от нашего крупнейшего налогоплательщика НАК "Нафтогаз", пойдет на строительство и реконструкцию приемных отделений по всей Украине. Мы говорим о проекте в размере не менее 6 млрд грн", - добавил Денис Шмыгаль.
Напомним, "Большая стройка" обеспечивает работой во время карантина 180 тыс. граждан .