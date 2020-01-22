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Правління Нафтогазу оновили: до топ-менеджерів включили двох іноземців

Київ • УНН

 • 25232 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" оновила склад правління Нафтогазу, увівши до неї трьох нових членів і припинивши повноваження двох інших. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

Правління Нафтогазу оновили: до топ-менеджерів включили двох іноземців

“20 січня наглядова рада НАК “Нафтогаз України” оновила склад правління компанії. До складу правління увійшли: директор з юридичних питань Нафтогазу Ярослав Теклюк, фінансовий директор групи Нафтогаз Петер ван Дріл та виконавчий директор з трансформації групи Нафтогаз Отто Ватерландер. Натомість, наглядова рада припинила повноваження членів правління компанії — Юрія Колбушкіна та генерального директора АТ “Укртранснафта” Миколи Гавриленка", - повідомили у НАК.

Як зазначається, зміни набули чинності з моменту ухвалення.

"Таким чином, до складу правління Нафтогазу наразі входять п’ять осіб: голова правління Андрій Коболєв, перший заступник голови правління Сергій Перелома, члени правління — Ярослав Теклюк, Петер ван Дріл та Отто Ватерландер", - відзначили у компанії.

Цими змінами наглядова рада, як вказано, підтримала прагнення голови правління Андрія Коболєва "трансформувати Нафтогаз, підвищити його ефективність та продуктивність, посилити спроможність групи виконувати завдання акціонера". 

Нафтогаз як єдиний акціонер також оновив статути АТ “Укртрансгаз”, АТ “Укргазвидобування”, АТ “Укртранснафта”, АТ “Укрспецтрансгаз”, АТ ДАТ “Чорноморнафтогаз”: колегіальні виконавчі органи (правління і дирекції) заміняються на одноосібні органи управління.

Додамо, Петрус ван Дріл – фінансист з майже 30-річним досвідом роботи на різних позиціях у Shell, починаючи з фінансового радника у дочірній компанії Billion International і закінчуючи посадою віце-президента Royal Dutch Shell з питань бухгалтерського обліку та звітності до приходу в Нафтогаз. Отто Ватерландер до роботи у Нафтогазі працював у McKinsey & Company, де надавав послуги клієнтам з різних країн, чий бізнес пов’язаний з ринками нафти, газу та комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше Коболєв відреагував на заяву про можливу зміну керівництва Нафтогазу.

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