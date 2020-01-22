Правление Нафтогаза обновили: к топ-менеджерам присоединились двое иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновил состав правления Нафтогаза, введя в него трех новых членов и прекратив полномочия двух других. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.
"20 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновил состав правления компании. В состав правления вошли: директор по юридическим вопросам Нафтогаза Ярослав Теклюк, финансовый директор группы Нафтогаз Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации группы Нафтогаз Отто Ватерландер. При этом, наблюдательный совет прекратил полномочия членов правления компании - Юрия Колбушкина и генерального директора АО "Укртранснафта" Николая Гавриленко", - сообщили в НАК.
Как отмечается, изменения вступили в силу с момента принятия.
"Таким образом, в состав правления Нафтогаза на данный момент входят пять человек: глава правления Андрей Коболев, первый заместитель главы правления Сергей Перелома, члены правления - Ярослав Теклюк, Петер ван Дрил и Отто Ватерландер", - отметили в компании.
Этими изменениями наблюдательный совет, как указано, поддержал стремление главы правления Андрея Коболева "трансформировать Нафтогаз, повысить его эффективность и производительность, усилить способность группы выполнять задачи акционера".
Нафтогаз как единственный акционер также обновил уставы АО "Укртрансгаз", АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", АО "Укрспецтрансгаз", АО ГАО "Черноморнефтегаз": коллегиальные исполнительные органы (правление и дирекции) заменяются на единоличные органы управления.
Добавим, Петрус ван Дрил - финансист с почти 30-летним опытом работы на разных позициях в Shell, начиная с финансового советника в дочерней компании Billion International и заканчивая должностью вице-президента Royal Dutch Shell по вопросам бухгалтерского учета и отчетности до прихода в Нефтегаз. Отто Ватерландер до работы в Нафтогазе работал в McKinsey & Company, где оказывал услуги клиентам из разных стран, чей бизнес связан с рынками нефти, газа и коммунальных услуг.
Напомним, ранее Коболев отреагировал на заявление о возможной смене руководства Нафтогаза.