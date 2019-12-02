Коболєв відреагував на заяву про можливу зміну керівництва Нафтогазу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прокоментував заяву про можливу зміну керівництва Нафтогазу, зауваживши, що його регулярно "знімають" з цієї посади. Про це він написав у своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"З моменту призначення мене на посаду голови Нафтогазу я звик до регулярного процесу мого "знімання". Тому реагувати на подібні речі просто не бачу сенсу. Особливо, коли знаходжусь у важливому відрядженні та обговорюю потенційне стратегічне партнерство з великими міжнародними гравцями нафтогазового ринку, які, на відміну від маловідомих переможців непрозорих конкурсів, проведених попереднім Міністром енергетики, хочуть співпрацювати саме з Нафтогазом. Бо наша команда довела свою здатність як бути надійним партнером, так і реалізовувати стратегічні ініціативи, дотримуючись принципів економічної доцільності та не корумпованості", - зазначив він.
Коболєв зазначив, що Нафтогаз продовжує працювати далі, зокрема з арбітражними процесами з Газпромом.
"Тому працюємо далі: завершення анбандлінгу (залучення інвестицій в українську ГТС та створення незалежного оператора у повній відповідності до європейського законодавства, - ред.), проходження зими, старі та нові арбітражні процеси з Газпромом, застосування нового підходу до освоєння покладів щільних колекторів (до 2019 року було декілька невдалих спроб), перехід від оцінки результатів видобутку за валом, до реальних комерційних обсягів, впровадження shared service centers (загальні сервісні центри, - ред.) та SAP, нові партнерства з лідерами ринку, запуск центру кібербезпеки, вихід на ринки ТКЕ, торгівлі нафтопродуктами та електроенергії, перехід на відносини "клієнт - надавач послуг" в питаннях буріння, ремонту та стимуляції свердловин тощо. І ще багато чого". – додає він.
Зазначимо, раніше сьогодні міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель зазначив, що припинення повноважень голови НАЕК “Енергоатом” є політичним, в уряді планують зміну керівництва і початок конкурсів на всіх стратегічних компаніях.
На питання журналіста про те, чи може у межах такого перезавантаження йтися про зміну керівництва Нафтогазу і Укренерго, міністр відповів: “Абсолютно”.
Коментуючи його слова, директор групи НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко повідомив, що конкурс на керівника НАК “Нафтогаз Україна” наврядчи відбудеться до кінця 2019 року.
Потім у Оржеля заявили, що не уповноважені змінювати керівників "Нафтогазу" та "Укренерго".