Коболєв відреагував на заяву про можливу зміну керівництва Нафтогазу

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прокоментував заяву про можливу зміну керівництва Нафтогазу, зауваживши, що його регулярно "знімають" з цієї посади. Про це він написав у своїй сторінці у Facebook, передає УНН.