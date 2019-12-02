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Оржель після звільнення голови Енергоатому анонсував зміну керівництва інших стратегічних компаній

Оржель після звільнення голови Енергоатому анонсував зміну керівництва інших стратегічних компаній

Київ • УНН

 • 13329 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Припинення повноважень голови НАЕК "Енергоатом" є політичним, в уряді планують зміну керівництва і початок конкурсів на всіх стратегічних компаніях. Про це під час брифінгу в понеділок сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

"Є ще одне питання, яке активно дискутується: ми припинили повноваження голови "Енергоатому". Це велике кадрове рішення, проте, можемо говорити - політичне рішення, про зміну керівництва і початок конкурсів на всіх стратегічних компаніях. Тобто, це не є питання однієї компанії чи взаємовідносин між міністром та керівником компанії. Таке рішення щодо перезавантаження наглядових рад, щодо перезавантаження керівників стратегічних підприємств прийняте політично", - заявив він.

Зі слів Оржеля, в уряді по кожному з таких підприємств "є певні позиції", виходячи з їх ефективності, ефективності використання коштів тощо.

"Разом з тим, це є припинення повноважень, це є рішення, яке дозволяє тій самій людині приймати участь у конкурсі. Виходячи з того, які є пропозиції по заміні, я вас запевняю, що атомна галузь буде абсолютно стабільною, і пропонується нами рішення на виконуючого обов'язки відповідно і в подальших конкурсах люди, які є абсолютними фахівцями в галузі і які користуються абсолютним авторитетом. Жодних людей, які прийшли зі сторони, не планується", - додав він.

На уточнююче питання журналіста про те, чи може у межах такого перезавантаження йтися про зміну керівництва Нафтогазу і Укренерго, міністр відповів: "Абсолютно".

Нагадаємо, уряд звільнив Недашковського з посади очільника НАЕК "Енергоатом".

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