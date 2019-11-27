Уряд звільнив Недашковського з посади президента підприємства "Енергоатом"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уряд звільнив з посади президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання журналіста, чи дійсно уряд звільнив з посади президента підприємства "Енергоатом" Юрія Недашковського, він заявив: "Так це правда. Відповідне рішення уряду було ухвалене, це була ініціатива міністра Олексія Оржеля. Я думаю, він може прокоментувати, чому він прийшов до такого висновку…Ми зараз звільняємо десятки людей, які працювали попередні роки. В багатьох випадках причиною є наша переконаність або в неефективності, або в корупційній, або в іншій заангажованості людини".
Нагадаємо, приватизація підприємства "Енергоатом" не планується.