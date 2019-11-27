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Уряд звільнив Недашковського з посади президента підприємства "Енергоатом"

Уряд звільнив Недашковського з посади президента підприємства "Енергоатом"

Київ • УНН

 • 13722 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уряд звільнив з посади президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання журналіста, чи дійсно уряд звільнив з посади президента підприємства "Енергоатом" Юрія Недашковського, він заявив: "Так це правда. Відповідне рішення уряду було ухвалене, це була ініціатива міністра Олексія Оржеля. Я думаю, він може прокоментувати, чому він прийшов до такого висновку…Ми зараз звільняємо десятки людей, які працювали попередні роки. В багатьох випадках причиною є наша переконаність або в неефективності, або в корупційній, або в іншій заангажованості людини".

Нагадаємо, приватизація підприємства "Енергоатом" не планується.

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