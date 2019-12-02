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Оржель после увольнения главы Энергоатома анонсировал смену руководства других стратегических компаний

Оржель после увольнения главы Энергоатома анонсировал смену руководства других стратегических компаний

Киев  •  УНН

 • 13322 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Прекращение полномочий главы НАЭК "Энергоатом" является политическим, в правительстве планируют смену руководства и начало конкурсов на всех стратегических компаниях. Об этом во время брифинга в понедельник сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"Есть еще один вопрос, который активно обсуждается: мы прекратили полномочия председателя "Энергоатома". Это большое кадровое решение, однако, можем говорить - политическое решение, о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях. То есть, это не вопрос одной компании или взаимоотношений между министром и руководителем компании. Такое решение о перезагрузке наблюдательных советов, по перезагрузке руководителей стратегических предприятий принято политически", - заявил он.

По словам Оржеля, в правительстве по каждому из таких предприятий "есть определенные позиции", исходя из их эффективности, эффективности использования средств и тому подобное.

"Вместе с тем, это прекращение полномочий, это решение, которое позволяет тому же человеку принимать участие в конкурсе. Исходя из того, какие есть предложения по замене, я вас уверяю, что атомная отрасль будет абсолютно стабильной, и предлагается нами решение относительно исполняющего обязанности соответственно и в дальнейших конкурсах люди, которые являются абсолютными специалистами в отрасли и которые пользуются абсолютным авторитетом. Никаких людей, которые пришли со стороны, не планируется", - добавил он.

На уточняющий вопрос журналиста о том, может ли в рамках такой перезагрузки речь идти о смене руководства Нафтогаза и Укрэнерго, министр ответил: "Абсолютно".

Напомним, правительство уволило Недашковского с должности главы НАЭК "Энергоатом".

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