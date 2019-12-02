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Коболев отреагировал на заявление о возможной смене руководства Нафтогаза

Коболев отреагировал на заявление о возможной смене руководства Нафтогаза

Киев  •  УНН

 • 35085 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал заявление о возможной смене руководства Нафтогаза, отметив, что его регулярно "снимают" с этой должности. Об этом он написал на своей страничке в Facebook, передает УНН.

"С момента назначения меня на должность главы Нафтогаза я привык к регулярному процессу моего" съема ". Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла. Особенно, когда нахожусь в важном командировке и обсуждаю потенциальное стратегическое партнерство с крупными международными игроками нефтегазового рынка, которые, в отличие от малоизвестных победителей непрозрачных конкурсов, проведенных предыдущим министром энергетики, хотят сотрудничать именно с Нафтогазом. Потому что наша команда доказала свою способность как быть надежным партнером, так и реализовывать стратегические инициативы, соблюдая принципы экономической целесообразности но не коррумпированности", - отметил он.

Коболев отметил, что Нафтогаз продолжает работать дальше, в частности с арбитражными процессами с Газпромом.

"Поэтому работаем дальше: завершение анбандлингу (привлечение инвестиций в украинскую ГТС и создание независимого оператора в полном соответствии с европейским законодательством, - ред.), Прохождение зимы, старые и новые арбитражные процессы с Газпромом, применение нового подхода к освоению залежей плотных коллекторов (до 2019 было несколько неудачных попыток), переход от оценки результатов добычи за валом, к реальным коммерческих объемов, внедрение shared service centers (общие сервисные центры, - ред.) и SAP, новые партнерства с лидерами рынка, зАПУ ск центра кибербезопасности, выход на рынки ТКЭ, торговли нефтепродуктами и электроэнергии, переход на отношения "клиент - предоставитель услуг" в вопросах бурения, ремонта и стимуляции скважин и др. И еще много чего", - добавляет он.

Отметим, ранее сегодня министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что прекращение полномочий главы НАЭК "Энергоатом" является политическим, в правительстве планируют смену руководства и начало конкурсов на всех стратегических компаниях.

На вопрос журналиста о том, может ли в пределах такой перезагрузки идти о смене руководства Нафтогаза и Укрэнерго, министр ответил: "Абсолютно".

Комментируя его слова, директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что конкурс на руководителя НАК "Нафтогаз Украины" вряд состоится до конца 2019 года.

Затем у Оржеля заявили, что не уполномочены менять руководителей "Нафтогаза" и "Укрэнерго".

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