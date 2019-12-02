Конкурс на посаду керівника Нафтогаз наврядчи відбудеться до кінця року – Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. До кінця 2019 року наврядчи відбудеться конкурс на керівника НАК “Нафтогаз Україна”. Про це нас воїй сторінці у Facebook повідомив директор групи НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко, передає УНН.
“Я особисто нічого поганого не бачу в тому, щоб в перший раз за історію Нафтогазу професійні і політично незаангажовані люди провели конкурс за міжнародними стандартами і обрали керівника. Зрозуміло, якщо це буде чесний конкурс, і обирати будуть дійсно професійні і політично незаангажовані люди. Також зауважу, що конкурс — це справа не одного дня чи навіть тижня. До кінця року його наврядчи можна провести”, — зазначив Вітренко.
Нагадаємо, сьогодні міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель зазначив, що припинення повноважень голови НАЕК “Енергоатом” є політичним, в уряді планують зміну керівництва і початок конкурсів на всіх стратегічних компаніях.