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Конкурс на должность руководителя Нафтогаз вряд ли состоится до конца года - Витренко

Конкурс на должность руководителя Нафтогаз вряд ли состоится до конца года - Витренко

Киев  •  УНН

 • 9954 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. К концу 2019 году вряд ли состоится конкурс на руководителя НАК “Нафтогаз Украины”. Об этом нас воий странице в Facebook сообщил директор группы НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко, передает УНН.

“Я лично ничего плохого не вижу в том, чтобы в первый раз за историю Нафтогаза профессиональные и политически незаангажированные люди провели конкурс по международным стандартам и выбрали руководителя. Разумеется, если это будет честный конкурс, и выбирать будут действительно профессиональные и политически незаангажированные люди. Также замечу, что конкурс — это дело не одного дня или даже недели. К концу года его вряд можно провести”, — отметил Витренко.

Напомним, сегодня министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что прекращение полномочий главы НАЭК “Энергоатом” является политическим, в правительстве планируют смену руководства и начало конкурсов на всех стратегических компаниях.

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