В Оржеля заявили, що не уповноважені змінювати керівників "Нафтогазу" та "Укренерго"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністерство енергетики та захисту довкілля не є органом прийняття рішень щодо зміни керівництва НАК "Нафтогаз" Україна та НЕК "Укренерго". Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Мінекоенерго щодо слів міністра Олексія Оржеля про потенційне оновлення керівників та наглядових рад державних компаній, передає УНН.
“Наголошуємо, що потенційні рішення про зміну керівників будуть прийматися за результатами оцінки діяльності кожної з компаній. Слід зазначити, що НАК „Нафтогаз України“ та НЕК „Укренерго“ не належать до сфери управління Міністерства енергетики та захисту довкілля України, тому приймати чи коментувати рішення щодо зміни керівництва вищезгаданих компаній не входить до компетенції Міністерства”, — йдеться у заяві міністерства.
Зазначимо, раніше сьогодні міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель зазначив, що припинення повноважень голови НАЕК “Енергоатом” є політичним, в уряді планують зміну керівництва і початок конкурсів на всіх стратегічних компаніях.
На питання журналіста про те, чи може у межах такого перезавантаження йтися про зміну керівництва Нафтогазу і Укренерго, міністр відповів: “Абсолютно”.
Коментуючи його слова, директор групи НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко повідомив, що конкурс на керівника НАК “Нафтогаз Україна” наврядчи відбудеться до кінця 2019 року.