В Оржеля заявили, что не уполномочены менять руководителей "Нафтогаза" и "Укрэнерго"

"Подчеркиваем, что потенциальные решения о смене руководителей будут приниматься по результатам оценки деятельности каждой из компаний. Следует отметить, что НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" не относятся к сфере управления Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, поэтому принимать или комментировать решение о смене руководства вышеназванных компаний не входит в компетенцию Министерства", - говорится в заявлении министерства.

Отметим, ранее сегодня министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что прекращение полномочий главы НАЭК "Энергоатом" является политическим, в правительстве планируют смену руководства и начало конкурсов на всех стратегических компаниях.

На вопрос журналиста о том, может ли в пределах такой перезагрузки идти речь о смене руководства Нафтогаза и Укрэнерго, министр ответил: "Абсолютно".

Комментируя его слова, директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что конкурс на руководителя НАК "Нафтогаз Украины" вряд ли состоится до конца 2019 года.