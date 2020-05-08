Головним виконавчим директором групи “Нафтогаз” призначили Отто Ватерландера
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Наглядова рада НАК “Нафтогаз України” призначила Отто Ватерландера головним виконавчим директором групи “Нафтогаз”. Також Ватерландер зберігає за собою посаду виконавчого директора з трансформації групи. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент з комунікації компанії.
Так, Ватерландер буде відповідати за операційні та трансформаційні процеси в групі, зокрема для впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізацію крос-функціональних процесів та розробку баз даних процесів.
“Отто Ватерландер активізував і практично перезапустив процес трансформації групи Нафтогаз за той час, що він приєднався до нашої команди. Він наочно довів, що світові корпоративні рішення та стандарти можуть і мають працювати в українській державній компанії. Тому ми очікуємо, що з новими повноваженнями Отто допоможе Нафтогазу стати для акціонера та бізнесу партнером, якій є справжнім законотворцем нових стандартів роботи”, — сказав голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.
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Повідомляється, що Ватерландер має 30-річний досвід роботи в різних сегментах нафтогазової галузі. Має великий досвід управління трансформацією, збільшення ефективності операційної та комерційної діяльності, а також розвитку бізнесу. Зарекомендував себе як фахівець з питань укладання та арбітражного супроводження довгострокових контрактів на ринку природного газу та СПГ.
Нагадаємо, що 22 січня наглядова рада НАК “Нафтогаз України” оновила склад правління Нафтогазу. До складу правління увійшли: директор з юридичних питань Нафтогазу Ярослав Теклюк, фінансовий директор групи Нафтогаз Петер ван Дріл та виконавчий директор з трансформації групи Нафтогаз Отто Ватерландер.