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Главным покупателем украинской курятины стала Саудовская Аравия

Главным покупателем украинской курятины стала Саудовская Аравия

Киев  •  УНН

 • 9636 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Украинские птицеводы не сбавляют темпов экспорта курятины. Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), передает УНН.

Так, в апреле этого года Украина поставила на международные рынки 32,2 тыс. тонн мяса птицы общей стоимостью 52,4 млн долл.

ТОП-потребителями украинского продукта является Саудовская Аравия, Нидерланды и Словакия.

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В частности, в Саудовской Аравии Украина экспортировала 6,2 тыс. тонн курятины, в Нидерланды - 4,08 тыс. тонн, в Словакию - 3,3 тыс. тонн. В Ирак, Армению и Египет было поставлено по 2,1 тыс. тонн продукта.

"Основными рынками сбыта в течение января-апреля были Саудовская Аравия (27,4%, или 54,7 млн долл.), Нидерланды (16,6%, или 33,1 млн долл.) и Словакия (10% или 20 млн долл.)", - рассказали в UFEB.

Напомним, по прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.

В прошлом году отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным производителем и экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.

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