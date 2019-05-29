Головним покупцем української курятини стала Саудівська Аравія
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Українські птахівники не збавляють темпів експорту курятини. Про це свідчать дані аналітичного відділу Ради з питань експорту продовольства (UFEB), передає УНН.
Так, у квітні цього року Україна поставила на міжнародні ринки 32,2 тис. тонн м'яса птиці загальною вартістю 52,4 млн дол.
ТОП-споживачами українського продукту є Саудівська Аравія, Нідерланди та Словаччина.
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Зокрема, до Саудівської Аравії Україна експортувала 6,2 тис. тонн курятини, до Нідерландів - 4,08 тис. тонн, до Словаччини - 3,3 тис. тонн. До Іраку, Вірменії та Єгипту було поставлено по 2,1 тис. тонн продукту.
"Основними ринками збуту протягом січня-квітня були Саудівська Аравія (27,4%, або 54,7 млн дол.), Нідерланди (16,6%, або 33,1 млн дол.) і Словаччина (10% або 20 млн дол.)", - розповіли в UFEB.
Нагадаємо, за прогнозами німецьких експертів, у 2019-му Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь та Канаду.
Минулого року вітчизняні експортери курятини забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів — частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним виробником і експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.