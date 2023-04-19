Главное сохранить транзит: эксперт рассказал об объемах экспорта украинского зерна в ЕС

По словам эксперта, без сохранения возможности транзита мы можем оказаться в ситуации, как в начале 2022 года, когда порты были заблокированы полностью. Собственно европейские страны не являются основными потребителями украинской агропродукции.

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«Мы в течение долгого времени жили имея от 3 до 5 % общего объема производства в Украине квоты на поставку аграрной продукции в Европу. Мы нашли свои рынки, у нас рынки – это север Африки, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, немного Китай. Это наши традиционные рынки. То есть с этой точки зрения никаких проблем не было, если бы были открыты порты», - рассказал Пендзин.

По его словам, актуальным является вопрос каким образом будет попадать на мировые рынки украинская аграрная продукция.

«То есть на сегодня чрезвычайно актуальным является вопрос куда именно конкретно, каким образом будет попадать на мировые рынки украинская аграрная продукция. Нас интересует чрезвычайно сильно доступ к портам Балтийского моря, а это транзит. Мы по большому счету и так не имели большой доли на европейском аграрном рынке. Он является чрезвычайно конкурентным, дотируемым, имеет свою специфику и в Европе чрезвычайно мощное аграрное лобби, которое может создать очень негативные последствия для захода украинской продукции на рынки ЕС», - сказал Пендзин.

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Дополнение

Словакия вслед за Польшей и Венгрией запрещает импорт украинского зерна. Это последовало после того, как фермеры в Центральной и Восточной Европе протестовали против влияния импорта дешевого украинского зерна, которое привело к снижению внутренних цен и сказалось на продажах местных производителей.