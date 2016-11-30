Главная елка страны будет на метр выше прошлогодней

Привезут главную елку в Киев из Ивано-Франковской области, она будет высотой 26 метров, а это на метр выше прошлогодней новогодней красавицы.

Дерево возрастом 80 лет и весом около 10 тонн доставят в Киев огромной грузовиком.

Как сообщал УНН, сегодня, 30 ноября, в столице начались подготовительные работы к установке главной елки страны. А уже третьего декабря в Киеве установят 26-метровую новогоднюю елку.

Праздничное зажжение главной елки страны состоится 19 декабря в день Святого Николая на Софийской площади.