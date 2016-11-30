Главная елка страны будет на метр выше прошлогодней
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Главная елка страны, которую установят на Софийской площади в столице, будет на 1 метр выше своей предшественницы. Об этом корреспонденту УНН сообщили организаторы новогодних праздников в Киеве.
Привезут главную елку в Киев из Ивано-Франковской области, она будет высотой 26 метров, а это на метр выше прошлогодней новогодней красавицы.
Дерево возрастом 80 лет и весом около 10 тонн доставят в Киев огромной грузовиком.
Как сообщал УНН, сегодня, 30 ноября, в столице начались подготовительные работы к установке главной елки страны. А уже третьего декабря в Киеве установят 26-метровую новогоднюю елку.
Праздничное зажжение главной елки страны состоится 19 декабря в день Святого Николая на Софийской площади.