У Києві 3 грудня встановлять 26-метрову новорічну ялинку

Так, повідомляється, що 21 листопада було розпочато монтаж перших будиночків на Софійській площі та Володимирському проїзді. А вже 3 грудня привезуть і встановлять 26-метрову ялинку на Софійській площі.

Наразі відомо, що з 15 грудня до 15 січня в столиці триватимуть новорічно-різдвяні свята. На киян і гостей столиці чекає розважальна програма — на Софійській і Михайлівській площах, Володимирському проїзді реалізують масштабний культурно-мистецький проект “Головна ялинка країни. Новорічно-різдвяні святкування”.

Окрім того, під час святкування новорічних свят на киян чекають 15 концертів, у яких буде задіяно більше 400 учасників.

Основні дати:

— 15 грудня — відкриття “Міста Розваг” на Михайлівській площі та новорічно-різдвяного ярмарку “Місто майстрів” на Володимирському проїзді;

— 19 грудня — засвічення Головної Ялинки;

— 31 грудня — спільна зустріч Нового Року;

— 7 січня — Різдвяна Хода Дідухів та Велика Коляда.