В Киеве 3 декабря установят 26-метровую новогоднюю елку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На Софийской площади в Киеве 3 декабря установят 26-метровую главную новогоднюю елку. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Сообщается, что 21 ноября был начат монтаж первых домиков на Софийской площади и Владимирском проезде. А уже 3 декабря привезут и установят 26-метровую елку на Софийской площади.
Известно, что с 15 декабря по 15 января в столице пройдут новогодние и рождественские праздники. Киевлян и гостей столицы ждет развлекательная программа - на Софийской и Михайловской площадях, Владимирском проезде реализуют масштабный культурно-художественный проект "Главная елка страны. Новогодне-рождественские празднования".
Кроме того, во время празднования новогодних праздников киевлян ждут 15 концертов, в которых будут задействованы более 400 участников.
Основные даты:
— 15 декабря — открытие "Города Развлечений" на Михайловской площади и новогодне-рождественской ярмарки "Город мастеров" на Владимирском проезде;
— 19 декабря — открытие Главной Елки;
— 31 декабря — совместная встреча Нового Года;
— 7 января — Рождественское Шествие Дидухов и Большая Коляда.