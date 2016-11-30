Головна ялинка країни буде на метр вищою за минулорічну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Головна ялинка країни, яку встановлять на Софійській площі у столиці, буде на 1 метр вищою за свою попередницю. Про це кореспондентові УНН повідомили організатори новорічних святкувань у Києві.
Привезуть головну ялинку до Києва з Івано-Франківської області, вна матиме висоту 26 метрів, а це на метр вище тогорічної новорічної красуні.
Дерево віком 80 років та вагою близько 10 тонн доправлять до Києва величезною вантажівкою.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 30 листопада, у столиці розпочалися підготовчі роботи до встановлення головної ялинки країни. А вже третього грудня у Києві встановлять 26-метрову новорічну ялинку.
Святкове запалювання головної ялинки країни відбудеться 19 грудня у день Святого Миколая на Софіївській площі.