В столиці розпочалися підготовчі роботи до встановлення головної ялинки країни

Сьогодні на Софійській площі розпочалися монтажні роботи зі встановлення головної ялинки країни.

"Наш проект та наша команда вже третій рік поспіль готують святковий майданчик на Софіївській площі, який називається "Новий Рік між двома дзвіницями". Саме тут проводяться усілякі новорічні ярмарки та розважальні програми для киян та гостей міста", - розповіла менеджер проекту Єлизавета.

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Також на площі буде збудована та встановлена гігантська святкова сцена з двома екранами, на якій відбудеться 15 концертів, та великий оглядовий майданчик, з якого відкриватиметься панорама усього зимового містечка.

Святкове запалювання головної ялинки країни відбудеться 19 грудня на Софіївській площі.