В столице начались подготовительные работы к установке главной елки страны

Сегодня на Софиевской площади начались монтажные работы по установке главной елки страны.

"Наш проект и наша команда уже третий год подряд готовят праздничную площадку на Софиевской площади, который называется" Новый Год между двумя колокольнями ". Именно здесь проводятся всевозможные новогодние ярмарки и развлекательные программы для киевлян и гостей города", - рассказала менеджер проекта Елизавета.

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Также на площади будет построена и установлена ​​гигантская праздничная сцена с двумя экранами, на которой состоится 15 концертов, и большая смотровая площадка, с которой будет открываться панорама всего зимнего города.

Праздничное зажжение главной елки страны состоится 19 декабря на Софиевской площади.