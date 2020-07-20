Главы пристоличных сел выясняют, кто будет бесплатно ходить в Межигорье Януковича

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 17550 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100620 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105506 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131930 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110079 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130453 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101912 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102547 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104389 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102041 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Главы пристоличных сел выясняют, кто будет бесплатно ходить в Межигорье Януковича

Главы пристоличных сел выясняют, кто будет бесплатно ходить в Межигорье Януковича

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Старопетровский сельский глава Ростислав Ерема обратился к активистам, которые проживают в доме Виктора Януковича в "Межигорье" с просьбой предоставить бесплатный доступ местной общине к территории, сообщает УНН.

"Считаю, что жители Новых Петровцев, Старых Петровцев, Лютежа и Гуты-Межигорской - имеют равные права, как жители Петровского общества. Поэтому, на этой неделе я обратился к главе общественной организации "НПУ "Межигорье" Денису Тарахкотелику с просьбой предоставить бесплатный доступ в Межигорье всем жителям Петровского общества на равных правах", - отметил он.

Ерема подчеркнул, что надеется на понимание со стороны общественной организации "НПУ "Межигорье".

"Такой шаг еще больше будет способствовать дружбе между селами и еще больше повысит популярность как общественной организации "НПУ "Межигорье", так и самого Межигорья", - сказал глава.

Также, ранее Новопетровский сельский голова Родион Старенький заявил, что передумал демонтировать забор в "Межигорье" и предоставлять доступ общине к береговой линии и к пляжу "Дамба".

Как сообщалось в УНН, Новопетровский сельский голова Родион Старенький подозревается в схемах присвоения средств на строительстве дорог.

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