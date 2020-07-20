Главы пристоличных сел выясняют, кто будет бесплатно ходить в Межигорье Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Старопетровский сельский глава Ростислав Ерема обратился к активистам, которые проживают в доме Виктора Януковича в "Межигорье" с просьбой предоставить бесплатный доступ местной общине к территории, сообщает УНН.
"Считаю, что жители Новых Петровцев, Старых Петровцев, Лютежа и Гуты-Межигорской - имеют равные права, как жители Петровского общества. Поэтому, на этой неделе я обратился к главе общественной организации "НПУ "Межигорье" Денису Тарахкотелику с просьбой предоставить бесплатный доступ в Межигорье всем жителям Петровского общества на равных правах", - отметил он.
Ерема подчеркнул, что надеется на понимание со стороны общественной организации "НПУ "Межигорье".
"Такой шаг еще больше будет способствовать дружбе между селами и еще больше повысит популярность как общественной организации "НПУ "Межигорье", так и самого Межигорья", - сказал глава.
Также, ранее Новопетровский сельский голова Родион Старенький заявил, что передумал демонтировать забор в "Межигорье" и предоставлять доступ общине к береговой линии и к пляжу "Дамба".
Как сообщалось в УНН, Новопетровский сельский голова Родион Старенький подозревается в схемах присвоения средств на строительстве дорог.