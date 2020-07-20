Голови пристоличних сіл з’ясовують, хто безкоштовно ходитиме до Межигір’я Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Старопетрівський сільський голова Ростислав Єрема звернувся до активістів, які проживають у будинку Віктора Януковича у "Межигір’ї" з проханням надати безкоштовний доступ місцевій громаді до території, повідомляє УНН.
"Вважаю, що жителі Нових Петрівців, Старих Петрівців, Лютіжа і Гути-Межигірської - мають рівні права, як жителі Петрівської громади. Тому, цього тижня я звернувся до голови громадської організації "НПУ "Межигір'я" Дениса Тарахкотелика з проханням надати безоплатний доступ до Межигір'я всім мешканцям Петрівської громади на рівних правах", - зазначив він.
Єрема підкреслив, що сподівається на розуміння з боку громадської організації "НПУ "Межигір'я".
"Такий крок ще більше сприятиме дружбі між селами та ще більше підвищить популярність як громадської організації "НПУ "Межигір'я", так і самого Межигір'я", - сказав сільський голова.
Натомість, раніше Новопетрівський сільський голова Родіон Старенький заявив, що передумав демонтовувати паркан у "Межигір’ї" та надавати доступ громаді до берегової лінії та пляжу "Дамба".
Як повідомлялося в УНН, Новопетрівський сільський голова Родіон Старенький підозрюється у схемах привласнення коштів на будівництві доріг.