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Місцева влада та активісти відмовили людям у безкоштовному доступі до Межигір'я Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Жителям довколишніх сіл встановили графік безкоштовних відвідувань території будинку Віктора Януковича в Межигір'ї. Вони зможуть гуляти там у вівторок і четвер. У вихідні дні все так же доведеться платити. Але відкритого доступу до берегової лінії не буде, повідомляє УНН з посиланням на пост у соцмережі голови сільради Нових Петрівців Родіона Старенького.

Старенький повідомив, що днями домовився з громадськими активістами "НПУ "Межигір'я", які мешкають у будинку експрезидента України, про те, що жителі його села (з паспортом) зможуть відвідувати парк Межигір'я у вівторок і в четвер. В обмін на це він відкликає своє розпорядження про демонтаж паркану з боку пляжу "Дамба".

"Кілька місяців тому на засіданні виконавчого комітету ми ухвалили рішення про демонтаж паркану з боку так званого пляжу "Дамба". Таку можливість недавно органам місцевої влади було надано законодавчо. Ми могли демонтувати 100 метрів паркану, розгородивши доступ до прибережної зони Київського водосховища. Почався карантин, парки, в т.ч. і Межигір'я, були закриті. Ми вирішили почекати завершення карантину і потім повернутися до цього питання.

Протягом цього часу я зустрічався і спілкувався на цю тему з комендантом Межигір'я Денисом Тарахкотеликом, він був категорично проти демонтажу. У зв'язку з тим, що тоді на територію можна буде потрапити не тільки вдень, але і вночі, і не тільки добропорядним туристам. Також тут проживає багато косуль, оленів, які вільно гуляють по території парку та в разі, якщо не буде огорожі, вони зможуть покинути цю територію", - розповів Старенький.

Також він зазначив, що мешканці будинку Януковича остерігаються браконьєрів, які захочуть полювати на дичину.

"З розгородженням цих 100 м паркану виникла б необхідність будувати додатково 2 кілометри огорожі вздовж набережної, щоб відгородитися і не допустити проходження на іншу територію парку тих, хто безкоштовно має можливість гуляти по набережній", - додає голова сільради.

Провівши кілька дискусій, влада Нових Петрівців і громадські активісти у результаті зійшлися на тому, що місцевим жителям дають для прогулянок два робочих дні, але на пляж вони потрапити як і раніше не зможуть.

"Вихідні дати ГО "НПУ "Межигір'я" не змогли, адже це їх прибуткові дні, у які тут багато туристів, і якщо піде їх ще більше, то це, мабуть, може призвести: 1) до зменшення тих, хто заходить на платній основі - великі черги, більше людей на самій території, що створює певний дискомфорт; 2) до незручності на пропускних пунктах і знову таки виникнення черг. Ось такі правила", - вказав Старенький.

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При цьому у відсутності безкоштовного доступу до будинку Януковича він звинуватив Офіс Генпрокурора, МВС, ДБР і АРМА.

"Звичайно, не можу не згадати закиди про те, що всі мають право вільно потрапити на територію парку, але це питання раджу поставити керівникам чотирьох відомств, відповідальним за це, а саме: Офіс Генерального прокурора, МВС, ДБР і АРМА, які своєю бездіяльністю власне і створили цю ситуацію", - підкреслив Старенький.

Безкоштовне відвідання Межигір'я в будні стосується тих жителів Нових Петрівців, які мають там прописку. Діти, які не мають паспорта, повинні супроводжуватися дорослими з пропискою. За даними користувачів соцмереж, вхід у Межигір'ї у вихідний день коштує 150 грн за дорослого і 50 грн за дитину. Пенсіонери та інваліди 2 та 3 групи повинні будуть заплатити по 60 грн. Діти до 7 років, учасники бойових дій та інваліди 1 групи - безкоштовно.

При цьому користувачі соцмереж неоднозначно відреагували на таке рішення Старенького. Деякі вказували, що голова сільради не може самостійно визначати, розчищати йому берегову зону чи ні, - закон вимагає вільний доступ до водойм.

"Ніхто не нехтує нормами чинного законодавства. Воно дає нам право вибору: або ми демонтуємо паркан, або не чіпаємо. Ми ухвалили рішення залишити цей паркан", - коментує Старенький.

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