Главы "Нафтогаза", НАБУ и САП обсудят в Брюсселе борьбу с коррупцией в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Брюсcеле 22 марта состоится мероприятие, посвященное подведению итогов имплементации антикоррупционных реформ в Украине. Организаторами выступили делегация Европейского Парламента в Парламентского комитета ассоциации между ЕС и Украиной вместе с Европейской Комиссией, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Представительства Европейского Союза в Украине.
Сообщается, что от ЕС в дискуссиях примут участие, в частности, Еврокомиссар по Европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, председатель парламентской ассамблеи EURONEST Ребекка Хармс, председатель делегации Европарламента в Парламентского комитета ассоциации между ЕС и Украиной Дариуш Росати, руководитель группы поддержки Украины Торстен Веллерт и другие представители.
В мероприятии также примут участие приглашенные спикеры из Украины. Среди них - директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев и другие представители Украины и других государств.
Мероприятие будет состоять из двух главных панелей: "Последние события в сфере борьбы с коррупцией в Украине" и "Уменьшение уровня коррупции в энергетическом секторе: вызовы и возможности".
Как сообщал УНН, в ЕС снова напомнили Украине о реформах в сфере борьбы с коррупцией.