Голови “Нафтогазу”, НАБУ і САП обговорять в Брюсселі боротьбу з корупцією в Україні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У Брюсcелі 22 березня відбудеться захід, присвячений підбиттю підсумків імплементації антикорупційних реформ в Україні. Організаторами виступили делегація Європейського Парламенту до Парламентського комітету асоціації між ЄС та Україною разом з Європейською Комісією, передає УНН з посиланням на прес-службу Представництва Європейського Союзу в Україні.

Повідомляється, що від ЄС у дискусіях візьмуть участь, зокрема, Єврокомісар з Європейської політики сусідства і перемовин про розширення Йоханнес Хан, голова парламентської асамблеї EURONEST Ребекка Хармс, голова делегації Європарламенту до Парламентського комітету асоціації між ЄС та Україною Даріуш Росаті, керівник групи підтримки України Торстен Веллерт та інші представники.

У заході також братимуть участь запрошені спікери з України. Серед них — директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький, голова НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв та інші представники України та інших держав.

Захід складатиметься з двох головних панелей: “Останні події у сфері боротьби з корупцією в Україні” та “Зменшення рівня корупції в енергетичному секторі: виклики та можливості”.

Як повідомляв УНН, у ЄС знову нагадали Україні про реформи у сфері боротьби з корупцією.

Українські Національні Новини

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