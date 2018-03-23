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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 2908 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 50797 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 67444 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100997 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108546 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116258 просмотра

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9 марта, 17:47 • 121662 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132787 просмотра

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Главе Деснянской РГА Киева сообщено о подозрении

Главе Деснянской РГА Киева сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 12875 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. 20 марта 2018 НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили главе Деснянской РГА в г.. Киеве, который в момент совершения преступления занимал должность председателя Березовской РГА Одесской области, о подозрении в совершении преступления по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины, с ссылкой на пресс-службу ведомства передает УНН.

По данным следствия, чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную электронную декларацию за 2015 год. Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также данные о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн грн, ранее принадлежавшие подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году.

Факт нарушения председателем РГА Закона Украины "О предотвращении коррупции" и наличие в его действиях состава уголовного преступления, предусмотренного ст.366-1 ("Декларирование недостоверной информации") УК Украины, также подтвердило Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Детективы НАБУ считают, что глава РГА перешел к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия значительной части своих и семейных состояний по мотивам нежелания обнародования таких данных в открытых источниках. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2016 года.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование в отношении судьи Высшего административного суда Украины, подозреваемого в декларировании недостоверной информации и предоставило материалы дела на ознакомление.

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