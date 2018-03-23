Главе Деснянской РГА Киева сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. 20 марта 2018 НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили главе Деснянской РГА в г.. Киеве, который в момент совершения преступления занимал должность председателя Березовской РГА Одесской области, о подозрении в совершении преступления по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины, с ссылкой на пресс-службу ведомства передает УНН.
По данным следствия, чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную электронную декларацию за 2015 год. Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также данные о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн грн, ранее принадлежавшие подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году.
Факт нарушения председателем РГА Закона Украины "О предотвращении коррупции" и наличие в его действиях состава уголовного преступления, предусмотренного ст.366-1 ("Декларирование недостоверной информации") УК Украины, также подтвердило Национальное агентство по предупреждению коррупции.
Детективы НАБУ считают, что глава РГА перешел к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия значительной части своих и семейных состояний по мотивам нежелания обнародования таких данных в открытых источниках. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2016 года.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование в отношении судьи Высшего административного суда Украины, подозреваемого в декларировании недостоверной информации и предоставило материалы дела на ознакомление.