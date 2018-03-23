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Голові Деснянської РДА Києва повідомлено про підозру

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КИЇВ. 23 березня. УНН. 20 березня 2018 року НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Деснянської РДА у м. Києві, який на час вчинення злочину обіймав посаду голови Березівської РДА Одеської області, про підозру у вчиненні злочину за ст.366-1 Кримінального кодексу України, з посиланням на прес-службу відомства передає УНН.

За даними слідства, посадовець вніс завідомо недостовірні дані до щорічної е-декларації за 2015 рік. Йдеться про відомості щодо земельної ділянки, яка перебувала в користуванні підозрюваного, а також дані про корпоративні права його дружини на суму понад 2 млн грн, що раніше належали підозрюваному і були безоплатно відчужені на її користь у 2015 році.

Факт порушення головою РДА Закону України “Про запобігання корупції” та наявність в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (“Декларування недостовірної інформації”) КК України, також підтвердило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Детективи НАБУ вважають, що голова РДА вдався до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховання значної частини своїх та сімейних статків з мотивів небажання оприлюднення таких даних у відкритих джерелах. Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2016 року.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування щодо судді Вищого адміністративного суду України, підозрюваного у декларуванні недостовірної інформації та надало матеріали справи на ознайомлення.

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