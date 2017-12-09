Головатого избрали вице-президентом подкомиссии Венецианской комиссии

"Еще одна хорошая новость из Венеции: одого из лучших конституционалистов Украины Сергея Головатого избрали вице-президентом подкомиссии по верховенству права (aka правовладдя) Венецианской комиссии. Это признание авторитета нашего специалиста", - написал Кулеба.

Как сообщал УНН, Венецианская комиссия на финальном заседании не поддержала обвинения Венгрии по языковой статьи украинского закона "Об образовании".