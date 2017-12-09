Головатого обрали віце-президентом підкомісії Венеціанської комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Колишнього міністра юстиції Сергія Головатого обрали віце-президентом підкомісії з верховенства права Венеціанської Комісії. Про це в своєму мікроблозі в Twitter написав Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Ще одна добра новина з Венеції: одного з найкращих конституціоналістів України Сергія Головатого щойно обрали віце-президентом підкомісії з верховенства права (aka правовладдя) Венеціанської Комісії. Це визнання авторитету нашого фахівця", - написав Кулеба.
Як повідомляв УНН, Венеційська комісія на фінальному засіданні не підтримала звинувачення Угорщини щодо мовної статті українського закону “Про освіту”.