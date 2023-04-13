Глава дипломатии ЕС шокирован от видео казни украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель "глубоко шокирован" кадрами казни украинского военного, об этом политик написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
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"Глубоко шокирован жестоким видео обезглавливания украинского военнопленного. Это ужасное нарушение Женевских конвенций. Все виновники и соучастники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется", - написал Боррель.
Глубоко шокирован жестоким видео обезглавливания украинского военнопленного. Это подлое нарушение Женевских конвенций. Все исполнители и соучастники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности
Мы будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется!#отчетность
Напомним
Вечером 11 апреля в соцсетях начало распространяться видео, которое опубликовали рашисты, где обезглавливают украинского военного. CNN также обнаружило еще видео, где рашисты жестоко казнят украинских военных.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с вероятной казнью украинского военного.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отреагировала на кадры казни украинского военного и отметила, что нарушения международного гуманитарного права должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности.