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Глава дипломатии ЕС шокирован от видео казни украинского военного

Глава дипломатии ЕС шокирован от видео казни украинского военного

Киев • УНН

 • 677180 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель "глубоко шокирован" кадрами казни украинского военного, об этом политик написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Глубоко шокирован жестоким видео обезглавливания украинского военнопленного. Это ужасное нарушение Женевских конвенций. Все виновники и соучастники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется", - написал Боррель.

Глубоко шокирован жестоким видео обезглавливания украинского военнопленного. Это подлое нарушение Женевских конвенций. Все исполнители и соучастники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности


Мы будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется!#отчетность

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 12 апреля 2023 года

Напомним

Вечером 11 апреля в соцсетях начало распространяться видео, которое опубликовали рашисты, где обезглавливают украинского военного. CNN также обнаружило еще видео, где рашисты жестоко казнят украинских военных.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с вероятной казнью украинского военного.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отреагировала на кадры казни украинского военного и отметила, что нарушения международного гуманитарного права должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности.

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