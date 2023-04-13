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Голова дипломатії ЄС шокований від відео страти українського військового

Голова дипломатії ЄС шокований від відео страти українського військового

Київ • УНН

 • 677181 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель "глибоко шокований" кадрами страти українського військового, про це політик написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі винуватці та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - написав Боррель.

Deeply shocked by the brutal video of decapitation of a Ukrainian prisoner of war. It is a despicable breach of the Geneva Conventions. All perpetrators and accomplices of war crimes must be held to account.

We will stand with Ukraine for as long as it takes!#accountability

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 12, 2023

Нагадаємо

Увечері 11 квітня в соцмережах почало поширюватися відео, яке опублікували рашисти, де обезголовлюють українського військового. CNN також виявило ще відео, де рашисти жорстоко страчують українських військових.

Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з ймовірною стратою українського військового.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні відреагувала на кадри страти українського військового і зазначила, що порушення міжнародного гуманітарного права мають бути розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності.

Українські Національні Новини

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