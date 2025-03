Голова дипломатії ЄС шокований від відео страти українського військового

Цитата

"Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі винуватці та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - написав Боррель.

Deeply shocked by the brutal video of decapitation of a Ukrainian prisoner of war. It is a despicable breach of the Geneva Conventions. All perpetrators and accomplices of war crimes must be held to account.



We will stand with Ukraine for as long as it takes!#accountability

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 12, 2023

Нагадаємо

Увечері 11 квітня в соцмережах почало поширюватися відео, яке опублікували рашисти, де обезголовлюють українського військового. CNN також виявило ще відео, де рашисти жорстоко страчують українських військових.

Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з ймовірною стратою українського військового.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні відреагувала на кадри страти українського військового і зазначила, що порушення міжнародного гуманітарного права мають бути розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності.