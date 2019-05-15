Председатель ЦИК рассказала о кибератаках во время выборов президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук во время панельной дискуссии "Мониторинг внешнего вмешательства в украинские президентские выборы 2019" заявила, что ЦИК не сталкивалась с массивными кибератаками во время президентских выборов. Ее слова в Twitter цитирует журналистка Татьяна Магазова, предает УНН.
"В этот раз не было масштабных хакерских атак на ЦИК. Однако больше всего мы испытывали серьезные дезинформационные атаки с целью делегитимизировать украинские выборы", - сказала Слипачук.
Как сообщал УНН, ранее в СБУ заявили, что Российская Федерация продолжит свой сценарий ползучей агрессии, направленный на изменение политического курса Украины, во время парламентских выборов в стране.
Напомним, во время президентской избирательной кампании Служба безопасности Украины выявила в соцсетях около 400 аккаунтов, по которым российские спецслужбы планировали распространять фейковых информацию.