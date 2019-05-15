В СБУ розповіли, чого очікують від РФ під час парламенських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Російська Федерація продовжить свій сценарій повзучої агресії, спрямований на зміну політичного курсу України, під час парламентських виборів в країні. Про це на панельній дискусії "Моніторинг зовнішнього втручання в українські президентські вибори 2019" повідомив заступник голови СБУ Олег Фролов, передає кореспондент УНН.
"Росія продовжує удосконалювати сценарій повзучої агресії, який проявляється в різних сферах українського життя: економічній, релігійній, політичній. Тепер ми бачимо, що кінцевою метою гібридної війни Російської Федерації проти України є зміна політичного курсу України. Основна увага була приділена інформації та кіберпростору", - сказав Фролов.
За його словами, від нападок страждають також політичні і громадські організації України.
"Ті ж тенденції будуть використані на майбутніх парламентських виборах", - додав він.
Раніше в СБУ повідомляли, що спецслужби РФ готували теракт на арсеналі ЗСУ.