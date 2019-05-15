В СБУ рассказали, чего ожидают от РФ во время парламенских выборов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 55644 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 83203 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 99272 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101936 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125295 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112229 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138179 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144724 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130182 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130232 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В СБУ рассказали, чего ожидают от РФ во время парламенских выборов

В СБУ рассказали, чего ожидают от РФ во время парламенских выборов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Российская Федерация продолжит свой сценарий ползучей агрессии, направленный на изменение политического курса Украины, во время парламентских выборов в стране. Об этом на панельной дискуссии "Мониторинг внешнего вмешательства в украинские президентские выборы 2019" сообщил заместитель председателя СБУ Олег Фролов, передает корреспондент УНН.

"Россия продолжает совершенствовать сценарий ползучей агрессии, который проявляется в разных сферах украинской жизни: экономической, религиозной, политической. Теперь мы видим, что конечной целью гибридной войны Российской Федерации против Украины является изменение политического курса Украины. Основное внимание было уделено информации и киберпространству", - сказал Фролов.

По его словам, от нападок страдают также политические и общественные организации Украины.

"Те же тенденции будут использованы на будущих парламентских выборах", - добавил он.

Ранее в СБУ сообщали, что спецслужбы РФ готовили теракт на арсенале ВСУ.

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