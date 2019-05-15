В СБУ рассказали, чего ожидают от РФ во время парламенских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Российская Федерация продолжит свой сценарий ползучей агрессии, направленный на изменение политического курса Украины, во время парламентских выборов в стране. Об этом на панельной дискуссии "Мониторинг внешнего вмешательства в украинские президентские выборы 2019" сообщил заместитель председателя СБУ Олег Фролов, передает корреспондент УНН.
"Россия продолжает совершенствовать сценарий ползучей агрессии, который проявляется в разных сферах украинской жизни: экономической, религиозной, политической. Теперь мы видим, что конечной целью гибридной войны Российской Федерации против Украины является изменение политического курса Украины. Основное внимание было уделено информации и киберпространству", - сказал Фролов.
По его словам, от нападок страдают также политические и общественные организации Украины.
"Те же тенденции будут использованы на будущих парламентских выборах", - добавил он.
Ранее в СБУ сообщали, что спецслужбы РФ готовили теракт на арсенале ВСУ.