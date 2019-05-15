Голова ЦВК розповіла про кібератаки під час виборів президента України

КИЇВ. 15 травня. УНН. Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук під час панельної дискусії "Моніторинг зовнішнього втручання в українські президентські вибори 2019 року" заявила, що ЦВК не стикалася з масивними кібератаками під час президентських виборів. Її слова у Twitter цитує журналістка Тетяна Магазова, предає УНН.