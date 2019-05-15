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Голова ЦВК розповіла про кібератаки під час виборів президента України

Голова ЦВК розповіла про кібератаки під час виборів президента України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук під час панельної дискусії "Моніторинг зовнішнього втручання в українські президентські вибори 2019 року" заявила, що ЦВК не стикалася з масивними кібератаками під час президентських виборів. Її слова у Twitter цитує журналістка Тетяна Магазова, предає УНН.

"Цього разу не було масштабних хакерських атак на ЦВК. Однак найбільше ми зазнавали серйозних дезінформаційних атак з метою делегітимізувати українські вибори", - сказала Сліпачук.

Як повідомляв УНН, раніше у СБУ заявили, що Російська Федерація продовжить свій сценарій повзучої агресії, спрямований на зміну політичного курсу України, під час парламентських виборів в країні.

Нагадаємо, під час президентської виборчої кампанії Служба безпеки України виявила в соцмережах близько 400 акаунтів, через які російські спецслужби планували поширювати фейкову інформацію.

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